Sanità | Faraone Iv | ' da taglio rimborsi effetti devastanti su Ssn'

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “L'allarme lanciato dall'Unione dei laboratori e poliambulatori sulle gravissime conseguenze sul servizio sanitario provocate, soprattutto al Sud, dall'introduzione del Nomenclatore tariffario è del tutto fondato e va preso in seria considerazione”. Lo dice Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “L'applicazione del Nomenclatore tariffario per isanitari rischia di avere deglinon solo per le strutture sanitarie private accreditate ma anche per quelle pubbliche, in modo particolare al Sud. Ildell'80% deiassesterà molto probabilmente un colpo mortale ai bilanci di moltissime strutture. Si calcola che circa 36000 persone rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Ma soprattutto, in un panorama ...