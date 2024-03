San Giuseppe 2024 | i falò si accendono in Romagna | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Rimini, 14 marzo- Secondo la tradizione religiosa, l'avvento della primavera è segnato dalla festa di San, protettore dei poveri e dei più deboli. In, tuttavia, la suddetta festa prevede anche di rispettare un'antica tradizione pagana riguardante l'accensione di un, per accogliere con buoni auspici l'arrivo della stagione delle fioriture. Abbiamo raccolto per voi i più importanti e gettonati eventi riguardanti l'accensione deinel territorio romagnolo, tra i mesi di marzo e aprile. La tradizione Ancora prima dell'epoca romana il territorio romagnolo era abitato da popolazioni celtiche, che erano solite festeggiare la primavera e augurare una fruttuosa annata per la raccolta nei campi attraverso l'accensione di grandi fuochi. Nasce da qui la ...