San Felice Circeo | arriva l’avviso pubblico per il sostegno alla maternità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 15 marzo 2024) San, 15 marzo 2024 – Laziocrea spa, società in house della Regione Lazio, in nome e per conto della Regione Lazio, ha promosso una procedura finalizzataconcessione di contributi (un voucher una tantum) a 318 donne partorienti privilegiando le nuove mamme in condizione di particolare vulnerabilità. Il voucher è riservato alle donne partorienti con Isee non superiore a 30.000 euro. Il voucher è valido per l’acquisto di prodotti necessari per il neonato (indicati nell’art. 5 delallegatopresente comunicazione). Come si legge nel, beneficiarie delsono le donne partorienti che abbiano superato la dodicesima settimana di gravidanza entro il 31/12/2023. Tra i requisiti: essere cittadine italiane, essere cittadine dei Paesi ...