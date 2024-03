Salute | Mattarella | ‘disturbi alimentari malattie insidiose che nascono da fratture profonde’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “In Italia sono più di tre milioni le persone che soffrono di disturbi dell?alimentazione. Un fenomeno silente, che riguarda donne e uomini e che registra un progressivo abbassamento dell?età di insorgenza con sempre più frequenti diagnosi in età preadolescenziale e nell?infanzia. La paura del giudizio altrui, la indicazione di modelli e traguardi sempre più condizionanti, i modelli di riferimento estetici che, troppo spesso, vengono proposti e amplificati dai social network, rischiano di far scivolare sempre più giovani nelle sabbie mobili dei disturbi. Siamo di fronte ache nascondonoprofonde di cui, spesso, non si comprende appieno la gravità”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata ...