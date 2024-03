Salute Iardino The Bridge | “Contro i disturbi alimentari serve un approccio più scientifico”

(Di venerdì 15 marzo 2024) “L’impennata dei casi didella nutrizione e dell’alimentazione (Dna) è preoccupante e mostra l’urgenza di affrontare questa patologia con undi carattere prettamente sanitario e più”. Lo ha detto la Presidente di Fondazione The, Rosaria, a margine dell’i

“L’ inquinamento atmosferico che in questi giorni interessa Milano e l’intera Pianura Padana, certificato dalla società svizzera IQAir, è preoccupante. L’elevata concentrazione di polveri sottili ... (ilgiornaleditalia)

L’albero caduto sulla Terminillese poteva cascare in strada in pieno traffico mattutino

In foto l’albero sradicatosi stamane, 15 marzo, sulla Terminillese direzione Vazia (LEGGI). Fortunatamente la pianta è caduta all’interno di un gIardino privato, se fosse caduta in strada in pieno tra ...rietinvetrina

Bergamo, Borgo Palazzo: famiglia dona 4 milioni per un nuovo centro che curerà adolescenti fragili: La struttura semiresidenziale dovrebbe aprire alla fine dell'estate del 2025 nei locali delle cucine dell'ex manicomio. Si occuperà soprattutto dei giovani con disturbi alimentari: è la «risposta del ...bergamo.corriere

Santa Marinella, riqualificato il gIardino di piazza Unità d’Italia: Prosegue l’opera dell’Amministrazione Comunale per la riqualificazione e la manutenzione del verde urbano. Quest’oggi l’intervento ha interessato il gIardino di Piazza Unità d’Italia, zona Caccia Rise ...trcgiornale