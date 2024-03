Salute | Delpini | ‘preoccupato per sofferenza silenziosa ragazzi | ciascuno va amato com?è’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “Sono preoccupato per lalancinante edi tantie ragazze: un dolore interiore, che invade e imprigiona il corpo, privandolo di gioia, di speranza e infine anche della vita. La Chiesa naturalmente non è una comunità terapeutica, ma siamo qui per dire che, in particolare attraverso la Fondazione oratori milanesi, abbiamo una preoccupazione educativa, desideriamo prenderci cura di questa situazione e dire aicheè amabile così com?è, che non ha bisogno di assomigliare ad altri, è che è capace di amare”. A dirlo è stato l’arcivescovo di Milano, mons. Mario, in un incontro con gli studenti del Collegio San Carlo di Milano che si è tenuto oggi, in occasione della Giornata nazionale dei disturbi del ...