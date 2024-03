Salute | Bonetti Az-Per | ‘governo istituisca fondo strutturale disturbi alimentari’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Solo nel nostro Paese sono 3 milioni le persone che soffrono dialimentari. Per ogni persona che soffre di un disturbo della nutrizione e dell?alimentazione ci sono una famiglia e degli amici in enorme difficoltà. Oggi, ancora una volta, rinnoviamo la richiesta al governo di istituire une autonomo dedicato al trattamento di queste patologie, per garantire tempestività degli interventi con il necessario approccio multidisciplinare, aumentare i servizi territoriali e combattere le ancora troppo marcate differenze esistenti tra i servizi di assistenza tra nord e sud Italia”. Così sui social la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elenain occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla.“Le famiglie non vanno lasciate sole ed è per ...