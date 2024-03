Salto con gli sci | Coppa del Mondo Vikersund 2024 Le saltatrici affrontano le prime | storiche | gare di volo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il penultimo atto delladelfemminile 2023-24 dicon gli sci coincide con un accadimento di portata storica. Per la prima volta, delledisaranno valevoli per l’assegnazione della Sfera di cristallo. Il palcoscenico dell’evento sarà(Norvegia). Vero che già lo scorso anno si disputò una competizione, ma essa era un autentico test e non era stata inserita nel calendario del massimo circuito. Viceversa, in questo, l’impegno sul mastodontico impianto norvegese raddoppia. Soprattutto, le due prove saranno a tutti gli effetti del massimo circuito. La partecipazione continuerà, però, a essere limitata. Alledisaranno ammesse solamente le15 della classifica ...