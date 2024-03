Salerno | partita Salernitana-Lecce | varato il dispositivo traffico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 15 marzo 2024) In vista delladi calcio-Napoli, in programma domani, sabato 16 marzo, allo stadio Arechi, l’amministrazione comunale dihaildiper gli automobilisti: Dalle ore 8:00 fino al completo deflusso degli spettatori, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata. Questa misura riguarda il sottopasso di fronte all’ospedale San Leonardo in Piazzale Bottiglieri, all’altezza della rotatoria Piazzale Settembrino, e prosegue lungo Via Degli Uffici Finanziari all’incrocio con Via Allende, Via Dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, l’area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite, l’area di parcheggio antistante il complesso “The Space”, e l’area antistante il Novotel, esclusi ...