Salerno | parcheggio Irno chiuso | verrà realizzato un albergo

(Di venerdì 15 marzo 2024)ildell’area Foce, infatti il, molto usato dall’utenza per i prezzi convenienti, è stato venduto ad un privato che ha iniziato a fare movimento a terra. I posti auto dunque lasceranno spazio ad un ennesimo tentativo di cementificazione selvaggia. È forse tra i parcheggi più economici acittà. O, per meglio dire, era. Sì perché, come raccontano i “Figli delle Chiancarelle” attraverso i loro canali social, ieri il capoluogo di provincia – come riporta oggi il quotidiano Le Cronache – ha iniziato a perdere altri posti per le auto in sosta. Segui ZON.IT su Google News.