Salernitana | Liverani | «Non ho inciso | manca una cosa…»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole di Fabio, allenatore della, in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro il Lecce Fabio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie A contro il Lecce. MOMENTO– «E’ difficile dare una motivazione in più. Non siamo riusciti a cambiare il trend ed è il cruccio più grande. Ci sono tante difficoltà. Tecniche, tattiche, psicologiche. Ad oggi non ho trovato soluzioni per far sbloccare mentalmente questa squadra. Nel tempo avremo le idee più chiare. I numeri dicono la verità e prendo atto, tireremo le somme a fine stagione. Sulle statistiche oggettive non c’è nemmeno da discutere. L’umore non poteva essere dei migliori venendo da 4 gol subiti e da un ritiro partito lunedì. Piano piano le scorie vecchie passano ...