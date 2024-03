Salernitana-Lecce | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024)è una partita valida per la ventinovesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, diretta tv,. Fabio Liverani, dopo la trasferta di Cagliari, ritrova un altro pezzo del suo passato, quelche solo pochi anni fa portò dallaC allaA nel giro di appena due stagioni. Non c’è tempo, però, per riaprire e sfogliare il libro dei ricordi: la suaè ormai con un piede e mezzo in B e nel delicato scontro diretto con i sardi, una settimana fa, è arrivata la quarta sconfitta (4-2) nelle ultime cinque giornate, l’ennesima in quest’anno solare ad eccezione dei due pareggi esterni con Torino e Udinese. Maggiore – ...