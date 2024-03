Salernitana-Lecce | Liverani | “La squadra deve dare un segnale di vitalità e voglia”

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Non è stata una buona settimana perché l’umore non poteva essere dei migliori, ma ora laundi. La delusione ci sta perché si accetta una sfida sperando di poter incidere. Non mi sono arreso ma sono deluso per me stesso perché pensavo di poter incidere di più”. Sono le parole di mister Fabioalla vigilia della sfida tra. “Le difficoltà sono tante: tecniche, tattiche, psicologiche e fino ad oggi non abbiamo trovato nessuna soluzione mentale per far sì che lasi potesse sbloccare. Bisogna prendere atto della situazione e cercare di anavanti, i numeri sono negativi e su questi non si può discutere”, ammette ...

