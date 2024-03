Salernitana-Lecce | Gotti | “Dobbiamo spingere sull’attitudine offensiva | squadra

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alla vigilia del derby del Sud parla in conferenza stampa pre-gara il neo tecnico giallorosso Luca

In vista della partita di calcio Salernitana-Napoli, in programma domani, sabato 16 marzo, allo stadio Arechi, l’amministrazione comunale di Salerno ha varato il dispositivo di traffico per gli ... (zon)

Ci immergiamo in un weekend intenso e che presenta uno scontro diretto molto delicato: ma dove vedere Salernitana-Lecce ? Scopriamolo insieme I diritti televisivi sono oramai parte integrante ... (tuttotek)

Salernitana-Lecce: VOTA la formazione dei tifosi

Per D’Aversa si registra l’assenza dello squalificato Banda e dell’infortunato Dermaku. Schierare la formazione è semplice: scegliete il modulo e, per ogni posizione in campo, i giocatori dal menù a ...calciolecce

Salernitana, Liverani: “Non c’è rassegnazione ma occorrono i fatti. Lecce ferito”: Le parole di Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, alla vigilia della sfida tra Salernitana e Lecce, in programma domani all'Arechi.mediagol

Lecce, mister Gotti: “Domani sarà una partita per uomini veri”: Mister Gotti, alla vigilia della gara contro la Salernitana, presenta il suo esordio: Che Lecce si aspetta “Vorrei una squadra vera, di Serie A. Così come è stato fatto per gran parte del percorso.tuttocalciopuglia