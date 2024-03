Sale a 16 il bilancio dei migranti annegati nell' Egeo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono almeno 16, tra cui 4 bambini, iche hanno perso la vita nel maredopo che il gommone sul quale stavano viaggiando è affondato a largo di Eceabat, località costiera della Turchia sullo stretto dei Dardai. Lo ha affermato Ilhami Aktas, il prefetto della provincia di Canakkale, come riportano vari media turchi. Il naufragio è avvenuto durante la notte, ha aggiunto il funzionario, facendo sapere che non è ancora chiaro il numero totale delle persone che si trovavano nel gommone, mentre 10 imbarcazioni della Guardia costiera e 2 elicotteri stanno svolgendo operazioni di ricerca in mare.