Sala | L' inchiesta sul Milan non pregiudicherà il dossier stadio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - "A occhio e croce non penso" che l'sulla cessione delpossa pregiudicare il, "perché il fatto che RedBird abbia acquistato ilcon un prestito fatto da Elliott era una cosa risaputa. Non è certo una novità". Lo ha detto il sindaco dio, Giuseppe, a margine dell'inaugurazione di un campo da gioco dedicato a Davide Astori. "Riguardo alla proprietà credo che possa cambiare relativamente, i fondi da qualche parte devono arrivare. La mia idea è che sia che si parli di una proprietà che dell'altra la questione è: siete sicuri che volete spendere un miliardo adesso coi tassi d'interesse che non scendono? Per questo offro San Siro e ovviamente anche perché è nel nostro interesse". Dopodiché, parlando del progetto di ...