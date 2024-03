Sagra del gol in Seconda Montecavolo | sei super

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel recupero della 20^ giornata dicategoria (girone D) ben 23 reti in cinque gare. Spicca un tennistico 6-4 delsulla Gualtierese. Per i ragazzi della bassa a segno Ruggiero, Domi, Tedeschi e Capi, mentre per i matildici scatenato Benassi con una tripletta, poi doppietta di Pagliani (un rigore) e gol di Carbognani. Gualtierese penultima con 17 punti,a -3 dai playoff con 26 punti. Senza reti Virtus Bagnolo (26)-Novellara (28). Pari, ma con ben sei reti, anche tra Barcaccia e Rapid Viadana (28). Un 3-3 con reti per la Barcaccia di Falbo (16° centro, è capocannoniere), Gualtieri (rigore) e Greco, mentre per il Rapid gol di Cavalletti, Chiodini e Visci. La Barcaccia (una gara in meno) ha 41 punti ed è stata agganciata in vetta dall’Atletico Bibbiano Canossa che ha battuto il Real Casina (30) per 1-0 con un ...