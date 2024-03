Russia | voto anche on line | rischio frodi Così Putin controlla ogni elettore L’ultimo mistero | altro oligarca morto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mosca, 15 marzo 2024 – “Insieme siamo forti, votiamo per la". Fra i pochi cartelloni elettorali che ci sono a Mosca, questo è quello predominante. Ed è una vera e propria ‘tradizione’ nazionale. I candidati sono praticamente assenti dalla scena politica e dalle piazze. Non li si vede nemmeno in cartolina, o in cartellone. Ma l’esortazione ad andare a votare non manca mai.se si sa già come va a finire. Oggi inizia la tre giorni diper eleggere il prossimo presidente della Federazione russa e, come l’altra volta e quella precedente, la scelta ricadrà su Vladimircon la consueta maggioranza ‘alla russa’. Quindi una maggioranza bulgara. Due soldati dell’esercito russo vanno alnella regione di Donetsk. A destra, un uomo alle urne a Mariupol, territorio ucraino ...