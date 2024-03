Russia | elezioni | tutto quello che c' è da sapere

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dai candidati che vogliono sfidare Putin alle votazioni nei territori occupati in Ucraina, fino al quinto mandato del presidente dato per scontato

Elezioni in Russia con Vladimir Putin senza rivali, ma il voto a Belgorod è subito sospeso per le esplosioni

Russia al voto per le elezioni presidenziali, dove è prevista una facile vittoria di Vladimir Putin: caos nei seggi di Belgorod a causa di esplosioni ...notizie.virgilio

Urne aperte in Russia per le presidenziali, tre giorni di voto: Esito quasi scontato per Putin ma si temono proteste Roma, 15 mar. (askanews) - Urne aperte nella Federazione russa per le elezioni presidenziali spalmate su tre giorni, dall'esito scontato ...ilmessaggero

Aperti i seggi per le elezioni presidenziali in Russia: Da venerdì a domenica 17 marzo i cittadini russi sono chiamati a votare per le elezioni presidenziali, le prime dall’invasione dell’Ucraina su larga scala lanciata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Il ...editorialedomani