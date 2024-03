Russia | aperti i seggi | si vota anche nei territori occupati dell’Ucraina

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mentre il conflitto russo-ucraino prosegue per il 25esimo mese di fila, inper le elezioni presidenziali sembrano portare ore di normalità, in un Paese che ormai da due anni viene accusato di essere l’autore di migliaia di uccisioni civili e di atrocità. Il candidato favorito per queste elezioni è ovviamente Vladimir L'articolo proviene da Il Difforme.

E' iniziata la tornata elettorale per le presidenziali in Russia con l'apertura dei primi seggi nell'estremo oriente del Paese. Il voto si terrà fino a domenica 17 marzo. (quotidiano)

Russia, al via le elezioni presidenziali. Putin vuole un plebiscito

Perché sia così servono diversi candidati, una stampa libera, e non è così in Russia, dove gli oppositori sono in prigione. Putin è al potere da decenni e nessuno si aspetta che queste elezioni ...tg24.sky

Russia, seggi aperti per le elezioni presidenziali: (LaPresse) Si sono aperti in Russia i seggi per le Elezioni presidenziali di tre giorni che quasi certamente estenderanno il governo del presidente Vladimir Putin di altri sei anni dopo aver soffocato ...video.corriere

BORRELL: PER KIEV: Nel corso di una visita a Washington, il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha avvertito che l'esito della guerra in Ucraina “potrebbe essere deciso nei prossimi mesi”, esortando gli alleat ...9colonne