Russia al voto | Europa prepara reazione a nuovo plebiscito | Putin presidente illegittimo?

Tutto quello che c'è da sapere sulle Elezioni presidenziali in Russia in programma tra il 15 e il 17 marzo 2024, tra pressioni su studenti e giovani dipendenti statali per andare a votare. Il ... (fanpage)

Putin lancia l'appello ai russi: tutti devono votare, domenica 16 marzo 2024. Naturalmente devono votare per la sua conferma al Cremlino. Ai seggi non saranno ammesse contestazioni, come aveva ... (firenzepost)