Russia | al via le elezioni per il capo del Cremlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) . Putin mira ad una rielezione con l’85% delle preferenze Prende il via oggi, venerdì 15 marzo, la tornata elettorale inper eleggere il nuovodele, come è prevedibile, Putin punta alla rielezione con l’85% delle preferenze. Si vota fino a domenica e la sfida è tra quattro candidati: Vladimir Putin, che per la prima volta si presenta come indipendente, Nikolay Kharitonov, del Partito comunista, Vladislav Davankov, del Partito dei nuovi popolari e Leonid Slutsky, del partito Liberal democratico. Sono state bocciate le candidature di Boris Nadezhdin ed Ekaterina Duntsova, entrambi favorevoli alla fine della guerra in Ucraina. Putin ha invitato la popolazione ad andare a votare in nome del “patriottismo” per rispondere alle “difficoltà” del momento. Mentre la procura di Mosca avverte sulle conseguenze di eventuali ...