Rugby Sei Nazioni | Italia per la storia all’ultimo atto | in Galles caccia a un’altra impresa Formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Cardiff, 15 marzo 2024 – Seiultimo. In un’unica giornata, sabato 16 marzo, si decide la classifica del Torneo 2024. Ad aprire le danze, a Cardiff, con calcio di inizio alle 15.15 (in TV su Sky e TV8). A seguire, ore 17.15, Irlanda-Scozia in quel di Dublino e, per concludere, ore 21.00 Francia-Scozia a Lione. Per la corsa di testa la partita clou è quella in programma in Irlanda all’Aviva Stadium. Se i padroni casa irlandesi, gran favoriti per la vittoria finale anche se la scorsa settimana hanno perso a Twickenham contro gli inglesi, bno la Scozia fine dei giochi (di testa). Irlanda campione, tutti gli altri a seguire. In caso di una Scozia ribelle e in grado di sconfiggere i “Trifogli” il 62024 si deciderà solo sul filo di lana, anche in ...