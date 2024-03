Rugby | Sei Nazioni 2024 | l’Italia Under 20 gioca un tempo | poi crolla e il Galles vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si è appena concluso all’Arms Park di Cardiff la sfida valevole per l’ultimo turno dei Sei20e in campo sono scese le formazioni juniores die Italia. Per gli azzurrini era l’occasione per il terzo successo nel torneo e provare a puntare al podio, mentre i padroni di casa erano a caccia della seconda vittoria. Ecco come è andata. Parte molto bene, con ii molto fallosi e subito va vicino alla meta con Belloni sfruttando un vantaggio, anche se l’azzurro non riesce a schiacciare. Va per i pali, però, Martino Pucciarello che trova il 3-0. Mischia dominante dei ragazzi di Brunello esubito in grande sofferenza, con 5 falli fischiati contro in meno di 10 minuti di gioco. Ennesima infrazionee con gli ...