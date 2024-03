Rudi Garcia e l’esonero in Arabia Saudita | la separazione fu decisa da Ronaldo?

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’avventura dia Napoli è durata pochi mesi. Il feeling con i calciatori ed anche con i tifosi non è mai nato e il presidente Aurelio De Laurentiis è stato costretto ad esonerarlo dopo prestazioni poco convincenti. Prima dell’avventura partenopea, l’ex allenatore del Napoli era in, dove allenava la squadra di Cristiano L'articolo

Tempo di lettura: 16 minutiLa rottura con Luciano Spalletti , l’addio di Cristiano Giuntoli , la scelta e l’esonero di Rudi Garcia , le trattative per Thiago Motta e Dragusin. Questi i temi trattati ... (anteprima24)

Corbo analizza il successo del Napoli sul Sassuolo, elogiando la coerenza tattica di Calzona e criticando le scelte presuntuose di Garcia. Nel suo ultimo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo ha ... (napolipiu)

Garcia-Napoli, ricordate cosa disse Criscitiello Ebbe tristemente ragione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, decise di affidarsi a Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti. Michele Criscitiello commentò la scelta del patron con un tweet.areanapoli

Zazzaroni: “Inter, perché Zhang non torna Però telefona. Le ipotesi più maliziose…”: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta i recenti risultati delle italiane in Europa League e non solo ...fcinter1908

Siamo un fenomeno paranormale: Ricapitolando. In pochi mesi abbiamo bruciato - in ordine sparso - Paolo Zanetti, Paulo Sousa, Rudi Garcia, Andrea Sottil, José Mourinho, Walter Mazzarri, Filippo Inzaghi, Aurelio Andreazzoli, Alessio ...corrieredellosport