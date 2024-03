Rubavano legna per i falò di San Giuseppe | denunciati 6 minori

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà seiperché ritenuti presunti responsabili di furto in concorso tra loro. Importante risultato ottenuto già ieri a seguito della predisposizione dei servizi preventivi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura e del Tavolo Tecnico tenuto dal Questore Massimo Gambino. Equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Taranto hanno avviato importanti e serrati controlli nelle aree maggiormente sensibili ed interessate negli anni passati dall’accensione diabusivi in occasione della ricorrenza della Festa di San. Servizi che quest’anno si sono resi ancora più necessari a seguito degli accadimenti dell’anno ...