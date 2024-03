Rubato PC da Scuola | 35enne Beccato a Mangiare Kebab al Ristorante

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pescara - Martedì sera, la Squadra Volante ha fatto irruzione in unetnico nel centro città, dove hanno individuato e controllato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha mostrato segni di nervosismo alla vista degli agenti, cercando di nascondere frettolosamente un oggetto dietro la porta d'ingresso. Tuttavia, il suo tentativo è stato vano poiché gli agenti hanno prontamente individuato l'oggetto. Si trattava di un computer di cui l'uomo non è stato in grado di spiegare la provenienza. Dopo una serie di verifiche, la polizia ha scoperto che il PC era statola stessa sera da unasituata a Porta Nuova. Sulla base di queste prove, ilè stato denunciato per ricettazione e il computer è stato sequestrato in attesa di essere restituito alla. I ...