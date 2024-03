Rubano al mercato Ragazzini identificati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tre ragazzi, tutti minorenni, sono sospettati di aver rubato alcune felpe esposte da un banco deldel giovedì ieri mattina. I ragazzi sono statidagli agenti della polizia municipale che hanno raccolto le loro generalità. Sul posto, per aiutare a effettuare le verifiche, so o giunti anche i carabinieri della Compagnia di Montecatini. Al momento, non risulterebbe nessun denunciato per i fatti avvenuti. Sulla vicenda, in ogni caso, viene mantenuto il massimo riserbo, vista l’età dei giovanissimi fermati. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, i ragazzi non avrebbero per nulla ’apprezzato’ il fatto di essere stati fermati dalle forze dell’ordine, ma non risultano comunque atti di resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale. Il presunto furto sarebbe avvenuto con una certa facilità, visto che molti titolari degli esercizi ...