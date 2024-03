Rsa | la lunga attesa degli anziani Oltre trecento aspettano un posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alla Spezia un cittadino su quattro è anziano.24000 abitanti su un totale di poco superiore ai 92000 hanno superato i 65 anni e rientrano quindi a pieno titolo in una categoria che alcuni esperti articolano in più sottogruppi. I giovani(64-74 anni), gli(75-84 anni), i grandi vecchi (85-99 anni), e i centenari, che nella nostra città sono ben sessanta. Per alcuni è il tempo per dedicarsi agli hobby e per viziare i nipoti, per altri una lotta quotidiana contro un corpo che diventa ogni giorno più debole e una solitudine che può fare molto male. In ogni caso si ha ben presente che la maggior parte del cammino è stato percorso, che il più è alle spalle, anche se quello che rimane da vivere può essere ugualmente significativo. "Per sé - spiega il presidente dell’ordineinfermieri spezzini ...