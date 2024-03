Royal family | chi è Rose Hanbury | la presunta amante di William | ribattezzata dagli inglesi la nuova Camilla

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non c'è pace per la famiglia reale inglese da sempre sotto l'occhio del Grande Fratello "gossiparo", attività che si è via via intensificata da quando è morta Elisabetta II, con la speranza di scovare scheletri negli armadi dei reali. A tenere banco nelle ultime settimane è stata prima la misteriosa