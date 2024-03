Roma Tre contro le mafie | 12 aule dell?ateneo intitolate alle vittime

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 mar. (Adnkronos) – A pochi giorni dalla ?XXIX Giornata della memoria e dell?impegno in ricordo delleinnocenti delle?, organizzata anche quest?anno da don Luigi Ciotti e dall?associazione ?Libera?, l?Università degli StudiTre ha deciso di intitolare 12dell’ateneo ad altrettanteinnocenti delle: un gesto simbolico, una memoria incancellabile e un impegno tangibile per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato.L?iniziativa sarà illustrata lunedì 18 marzo,ore 15 con un evento che si terrà presso l?aula magna del rettorato dell?ateneo, in via Ostiense 133, dal titolo ?Trele?. Dopo i ...