Roma Tre contro le mafie | 12 aule dell’ateneo intitolate alle vittime

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un gesto simbolico, una memoria incancellabile e un impegno tangibile per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato A pochi giorni dalla “XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delleinnocenti delle”, organizzata anche quest’anno da don Luigi Ciotti e dall’associazione “Libera”,

Roma-Milan, derby in Europa League: la semifinale certa di un'italiana fa avvicinare il quinto posto in Champions

Su 197 volte che Milan e Roma si sono scontrate, mai nessuna è stata in ambito europeo. L’urna di Nyon ha pescato come avversaria dei rossoneri, in Europa League, la squadra di De ...ilmessaggero

Rubano da un’auto in sosta, fermati al casello di Orvieto: tre denunce: Denunciati in stato di libertà, dalle forze dell’ordine di Orvieto, tre cittadini di origine cilena, rispettivamente di 48, 33 e 20 anni, tutti domiciliati a Roma, per furto aggravato in concorso e ...umbria24

Hpv, il ‘virus delle pari opportunità’: Omceo Roma informa e forma medici e odontoiatri: La rinnovata aula 'Roberto Lala' gremita ha ospitato il corso di aggiornamento organizzato dall'Omceo Roma dal titolo ...dire