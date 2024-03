Roma | “street food” abusivo e degrado alla stazione Termini | controlli a tappeto

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Un’intensa attività di controllo è quella messa in atto dai Carabinieri del Comando Provincialenell’area dellaferroviaria, finalizzatatutela del decoro e al contrasto di ogni forma di illegalità. Decine di Carabinieri della CompagniaCentro, supportati dai colleghi del Gruppo di, hanno passato al setaccio l’area antistante la, da piazza dei Cinquecento fino ai giardini Einaudi e sotto i portici adiacenti al Museo Nazionaleno – Palazzo Massimo, dove hanno rimosso numerosi giacigli di fortuna, lì ammassati come bivacco per senza fissa dimora. In particolare, i Carabinieri del NucleoScalohanno sanzionato 2 cittadine ...

La Polizia Locale di Roma contrasta lo “ street food ” abusivo : fermate due donne che vendevano cibi in condizioni igieniche precarie. Polizia Locale in azione alla Stazione Termini di Roma per il ... (ilcorrieredellacitta)

Da Punta Sabbioni a Caorle, da Bibione a Portogruaro, un viaggio fuori stagione nel Distretto Venezia Orientale

Da Punta Sabbioni a Caorle, da Bibione a Portogruaro, un viaggio fuori stagione nel Distretto Venezia Orientale ...gazzetta

Wal street in ribasso nel giorno delle tre streghe: (Teleborsa) - Si muove in ribasso Wall street, in una seduta che potrebbe rivelarsi volatile per il triple witching day (traducibile in italiano come il giorno delle tre streghe), che corrisponde alle ...teleborsa

GARNET è il campione nazionale di Red Bull Kumite: Il Palazzo Brancaccio di Roma è stato lo scenario di una competizione incredibile, che ha visto i migliori giocatori italiani di street Fighter 6 sfidarsi.tomshw