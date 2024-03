Roma | sconfitta indolore col Brighton | va avanti in Europa League

(Di venerdì 15 marzo 2024)termina 1-0 ma il risultato dell’Olimpico è troppo ampio: i giallorossi possono avanzare in. Esce, invece, la squadra di Roberto De Zerbi.– Lasi presenta al ‘Falmer Stadium’ diforte del 4-0 dell’andata e l’accesso ai quarti dirisulta quasi una passeggiata. Nella sfida di ritorno degli ottavvi di finale, andata in scena alle ore 21.00 di questa sera, la squadra di Daniele De Rossi subisce unapraticamente. Ildell’italiano Roberto De Zerbi, infatti, riesce solo nell’1-0, arrivato al 37? grazie al gol di Danny Welbeck. Nulla di concreto, però, per il resto della ...

