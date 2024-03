Roma | rissa nell’istituto scolastico ‘Magarotto’ | due 16enni finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’allarme per unaall’interno dell’istituto per sordi situato in via Casal Lumbroso a, il Magarotto, è scattato alle 13.44 di ieri, giovedì 14 marzo. Sei ragazzi se le stavano dando di santa ragione per cause che, anche al momento, restano ignote. Tanta la paura del personaleche ha preferito dare l’allarme alle forze dell’ordine che sono arrivate in breve. Polizia Ambulanza perin un istituto(ilcorrieredellacitta.com) Duesono rimasti feriti e trasportati inAd accorrere sul posto sono stati gli agenti delle Volanti di Primavalle che hanno trovato sul posto i 6 giovani coinvolti, due dei quali rimasti feriti. Questi ultimi, entrambini sono stati trasportati uno in ...