Roma | “purtroppo il suo video è stato visionato da gran parte dei giocatori e del personale” – Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilriporta stralci della lettera di licenziamento dell’impiegata vittima del furto di unhard (era col suo fidanzato anch’egli dipendente della) dadi un giocatore della Primavera. Per questo è stata licenziata. Èlicenziato anche il fidanzato che sarebbe un suo superiore. Ilquotidiano, che ieri ha dato la notizia, in esclusiva, oggi dedica una pagina alla vicenda. Il giovane calciatore della Primavera dell’asavrebbe ammesso di aver sottratto ilcon le immagini intime di due impiegati della società nell’ufficio di Vito Scala,de amico ed ex preparatore atletico di Francesco Totti oltre che dirigente del club di Trigoria. Questa almeno è la ricostruzione che risulta al ...