(Di venerdì 15 marzo 2024) Romelu, dopo aver saltato la sconfitta indolore di Brighton, potrebbe non esserci neanche in campionato. L'attaccante belga della...

2024-03-15 00:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Roma vola ai quarti di finale di Europa League , ... (justcalcio)

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga- Milan , aveva scongiurato... (calciomercato)

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga- Milan , aveva scongiurato... (calciomercato)

Roma, Lukaku verso l'assenza col Sassuolo: le condizioni

Romelu Lukaku, dopo aver saltato la sconfitta indolore di Brighton, potrebbe non esserci neanche in campionato. L`attaccante belga della Roma, che soffre di un.calciomercato

Serie A: Inter-Napoli, a San Siro big match tra delusione e riscatto. Atalanta-Fiorentina, sfida Champions: Scamacca-gol a 2,50 su Sisal.it: Roma - – Prima della pausa per la tournee della Nazionale negli Stati Uniti, la Serie A scende in campo la giornata numero 29. Uno dei big match del weekend va in scena a San Siro dove, domenica sera, ...agipronews

Perché Milan-Roma in Europa League è un ottima notizia per il ranking UEFA e il 5° posto Champions: Da Roma: i primi commenti al sorteggio col Milan su RadioRadio. Melli: "Milan leggermente favorito". Focolari: "Peggio di così alle italiane non poteva andare" ...informazione