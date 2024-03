Roma | la procura Figc apre un’indagine sul caso del filmino hard Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lo scrive l’Ansa: “Sulla questione dell’ As, dove una dipendente e il suo compagno sarebbero stati licenziati dopo la diffusione, da parte di un giocatore della Primavera, di un loro video “intimo”, indaga ladella Federcalcio. La Federcalcio ha apertosulla vicenda, per la quale sono già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti. La società per ora si riserva di commentare ufficialmente la vicenda in un secondo momento. Ciò che trapela è però una diversa motivazione del licenziamento. Che sarebbe avvenuto non per il video intimo ma per un comportamento eticamente contrario al regolamento interno dentro al convitto di Trigoria. La vicenda è ora in mano agli avvocati, ma sia la giovane che il fidanzato da metà novembre sono rimasti senza lavoro. Finora sono state avviate delle mediazioni fra le ...