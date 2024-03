Roma-Inter | Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

(Di venerdì 15 marzo 2024) Questo sabato arriva il momentodecisiva del1.allo Stadio Tre Fontane alle ore 13,scelto dall’AIA. ARBITRO(sabato 16 marzo ore 13) Arbitro: Francesco Zago (Conegliano). Assistenti arbitrali: Marco Croce (Nocera inferiore), Giuseppe Cesarano (Castellamare di Stabia).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La piccola è deceduta in sala operatoria. In primo grado i due anestesisti erano stati condannati a due anni per omicidio colposo I giudici della Corte di Appello di Roma hanno dichiarato di non ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – I giudici della Corte di Appello di Roma hanno dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati nel processo per la morte di Giovanna ... (webmagazine24)

Roma-Inter: patteggiamento e multe per Inzaghi e Acerbi, sanzionato anche il club per responsabilità oggettiva

CALCIO, SERIE A - La FIGC ha comunicato che Simone Inzaghi e Francesco Acerbi hanno patteggiato una sanzione di 3.500 e 5.000 euro per i procedimenti aperti dopo la partita del 10 febbraio tra Roma e ...eurosport

Roma-Inter, Inzaghi e Acerbi patteggiano una multa. Multato anche il club nerazzurro: 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, sebbene fosse in pendenza di squalifica Interloquiva – durante l’Intervallo della gara Roma-Inter del 10 febbraio 2024, valida per la 24ª ...fcinter1908

Inter: Inzaghi e Acerbi patteggiano con la FIGC, multa per entrambi: 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, sebbene fosse in pendenza di squalifica Interloquiva – durante l’Intervallo della gara Roma-Inter del 10 febbraio 2024, valida per la 24ª ...areanapoli