Roma | furto in gioielleria | bottino da 150mila euro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’allarme per unin unain via del Gracchi è scattato alle 2.16 della scorsa notte, tra giovedì e venerdì 15 marzo. Sul posto si sono precipitati gli uomini delle Volanti di Villa Glori che non hanno trovato tracce dei malviventi, ma la saracinesca divelta e la porta di ingresso forzata. Immediatamente sono state avviate le indagini, alle quali stanno prendendo parte gli uomini del Commissariato Prati. I ladri hanno portato via diversi gioielli preziosi e ilammonta a. È probabile che già in queste ore siano al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza dalle quali probabilmente potrebbero avere indicazioni circa l’identità dei malviventi. L’allarme è scattato durante la notte, si presume pertanto che l’esercizio commerciale fosse ...