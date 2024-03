Roma | De Rossi | ‘Nessuno sarà contento di affrontarci ai quarti Lukaku? Domani scopriamo come sta’|Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 15 marzo 2024) 2024-03-15 00:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lavola aidi finale di Europa, perdendo 1-0 a Brighton, ma superando l’ostacolo De Zerbi grazie al 4-0 dell’andata. Nel post partita, Daniele Deè intervenuto ai microfoni di Sky, commentando il match dei suoi. Queste le sue parole: SCONFITTA – “Già per aver raggiunto la qualificazione aibisogna fare i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto il grosso del lavoro all’andata, oggi era una partita seria e importante e abbiamo fatto un passo avanti nella personalità. Potevamo sfruttare meglio il possesso palla per correre un pochino meno”. BALDANZI – “Io lo vedo tutti i giorni e lo vedo sempre meglio. Era per lui la prima ...