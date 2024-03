Roma | De Rossi lancia la sfida | «Nessuno ci vorrà ai quarti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole di Daniele De, allenatore della, dopo il passaggio del turno dei giallocontro il Brighton in Europa League Daniele Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno dellacon il Brighton. PARTITA – «C’è da fare i complimenti ai ragazzi, il grosso del lavoro è stato fatto all’andata ma anche oggi abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo fatto un passettino in avanti sotto l’aspetto della personalità. Baldanzi lo allenarsi bene tutti i giorni, ha fatto un’ottima partita e si è impegnato tantissimo, così come tutti gli altri: sta diventando un giocatore vero. Sulla gestione della palla avremmo potuto fare meglio: quando ce l’abbiamo dobbiamo essere bravi e muoverci meglio per trovare gli spazi sulle linee. Quando lanci lungo, a volte va bene ...