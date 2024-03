Roma | coppia di dipendenti licenziati per un video hard | ma si parla solo della donna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lo scorso autunno, un giovane calciatorePrimaveraavrebbe sottratto una una dipendentestessa società sportiva per poi diffonderlo sul web. Ilera stato girato insieme a un suo superiore, nonché compagno, e le immagini sono diventate rapidamente virali tra giocatori e, esponendo in pubblico un momento L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma , 14 marzo 2024- Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un ... (ilfaroonline)

L'As Roma rompe il silenzio con un comunicato sulla vicenda del licenziamento e si difende : "Notizia strumentalizzata, abbiamo agito in modo corretto. Ecco perché li abbiamo licenziati".Continua a ... (fanpage)

Ai quarti di finale di Europa League sarà sfida tra Milan e Roma per un posto in semifinale. Ecco le date e tutti gli accoppiamenti (pianetamilan)

Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Nota della società giallorossa sul caso del video hard, intanto Lukaku è in dubbio per il sassuolo. LAssocalciatori solidale con Immobile. Ibrahimovic parla della perquisizione della Finanza in casa ...corrieredellosport

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, uscita “di coppia”: ecco dove: Anni di amore e una splendida famiglia. Dopo la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano a farsi vedere insieme.donnaglamour

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme: la serata a Roma: Pronti a godersi una serata a teatro in due. Sono apparsi così ieri sera Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al Brancaccio di Roma, dove sono arrivati in coppia allo spettacolo "Meglio stasera" di ...today