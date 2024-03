Roma | blitz dei Carabinieri tra VIII e IX Municipio | arrestato spacciatore di cocaina

(Di venerdì 15 marzo 2024)deitra l’e il IXdiCapitale:unocona Grottaperfetta. L’azione deianche nel quartiere Eur di– Ilcorrieredellacitta.comNuovodei, con i militari che sono intervenuti nei quartieri trae IX. In questi quadranti municipali, gli uomini dell’Arma sono intervenuti per contrastare i fenomeni legati allo spaccio di droga e soprattutto gli episodi di profondo degrado nella zona. Tra gli arresti compiuti dai militari, risulta quello di un pusher per commercio di. In totale, nell’operazione ...

"In una giornata storta ma con tanta applicazione e voglia di difendere, abbiamo saputo tirar fuori il carattere per portare a casa i due punti". Nicola Scalabroni (foto), tecnico dell’Attila ... (sport.quotidiano)

SANT’ANGELO ROMANO – Blitz dei Nas, scoperte due case di riposo sovraffollate e comunicanti

A giudicare dai numeri, gli ospiti vivono serenamente e i parenti ne sono felici. Il problema è che di ospiti ce ne erano in un numero superiore a quello autorizzato, che più di qualcuno dormiva in un ...tiburno.tv

Tivoli per gli animali: 400 adozioni in soli 5 anni: Tivoli per gli animali: 400 adozioni in soli 5 anni. Politiche virtuose e dignità per gli amici a quattro zampe.blitzquotidiano

blitz delle attiviste di «Bruciamo tutto» alla Sapienza: allarme antincendio attivato e lezioni interrotte: L'azione dimostrativa per denunciare la violenza sulle donne: le manifestanti hanno poi scritto sui muri i nomi delle vittime di femminicidi ...roma.corriere