Roma ai quarti di Europa League | al Brighton non basta L’1-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sconfitta indolore per laall’Amex Stadium. Ildi Roberto De Zerbi batte 1-0 i giallorossi, che si qualificano aidi finale digrazie al successo per 4-0 dell’Olimpico all’andata. Oltre a Lukaku, rimasto a casa per un fastidio all’anca, De Rossi lascia a riposo anche Dybala e Paredes (entrambi in panchina per 90?) in una partita di sofferenza e sacrificio, che laavrebbe potuto però indirizzare nel primo tempo. Al 15? una palla orizzontale di Adingra si trasforma in un assist per Azmoun che dal limite dell’area calcia e non trova lo specchio per una questione di centimetri. Al 23? dopo una carambola in area l’attaccante iraniano trova il gol in rovesciata, ma a giudizio dell’arbitro Zwayer lo ...