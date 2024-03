Rolex ha svelato un altro incredibile Day-Date in occasione degli Oscar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) All’interno della Greenroom di, ossia il backstage esclusivo che ospita i vincitori e le nomination agli, c’è una vetrina. Sembra un po’ defilata, incassata com’è nel muro più lontano dalla porta d’ingresso. Però contiene l’unico modello didell’intera stanza, nonostante si tratti di un ambiente ispirato proprio a questi modelli di orologio. Comunque è in buona compagnia, visto che si trova lì insieme ad altri prodotti dell’azienda, tra cui un orologio da tavolo bellissimo, a partire dalle lancette. Sono sicuro che molte persone famose ci abbiano fatto un pensierino. Magari è anche per questo cheha disposto un servizio di security in quella stanza e John Cena era nudo. Torniamo all'orologio in vetrina. Non è stato oggetto di grande clamore prima della cerimonia anche perché, ufficialmente, non ...