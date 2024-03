Rogo da canna fumaria Danni a quattro villette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’alta colonna di fumo era visibile a distanza. Conseguenza dell’incendio che poco prima era scoppiato sul tetto di una casa a Presezzo poco dopo le 14.30 di ieri. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Bergamo, dal distaccamento di Dalmine, Zogno e i volontari di Madone e Gazzaniga. Sono rimaste coinvoltea schiera, dove sono andati a fuoco i tetti e i sottotetti. Da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia partito da unae si è poi propagato. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente. Spento l’ultimo focolaio è iniziata la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro per rilievi di legge e per la viabilità ...