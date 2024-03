Robert Downey Jr | quanto ha guadagnato per Oppenheimer | la cifra a confronto con Iron Man

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di venerdì 15 marzo 2024) Reduce da un enorme successo agli Oscar,si è portato casa diverse statuette, tra cui Miglior Attore Non Protagonista andato aJr. Mahal’attore? Nel corso della cerimonia degli Oscar svoltasi domenica 10 marzo, la pellicola di Christopher Nolan,, si è aggiudicata in totale 7 premi: Miglio Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Colonna Sonora, Miglior Montaggio, Miglior Fotografia e Miglior Attore Non Protagonista.Jr è l’attore che si è aggiudicato quest’ultima statuetta. È principalmente conosciuto per il suo ruolo diMan, ma conha riconfermato a tutti gli effetti il suo incredibile talento. La carriera ...