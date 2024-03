Rivoluzione nei trapianti Intervento eseguito dal robot Fegato nuovo | a casa in 4 giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Trapianto disu di un paziente affetto da tumore e cirrosi realizzato totalmente con la chirurgiaica. È statoal Policlinico di Modena: è il primo in Italia e il terzo al mondo. Infatti i precedenti sono solamente due: uno effettuato negli Stati Uniti, con la Washington University Saint Louis, e l’altro in Portogallo, a Lisbona. Il paziente ha 66 anni e dopo appena quattroè stato dimesso. La degenza così breve è uno dei vantaggi di questa tecnicaica che permette una invasività minima: il taglio per estrarre l’organo malato e mettere al suo posto quello sano è di soli dieci centimetri. Naturalmente a guidare ici sono i chirurghi, più di uno considerata la complessità dell’e la durata, intorno alle dieci ore. Il ...