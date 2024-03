Ritrovato a Palermo Mohamed Houssein Khalifa | il bambino di 10 anni scomparso | sta bene

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si sono concluse nel migliore dei modi, fortunatamente, le ricerche del piccolo, ildi cittadinanza tunisinada una comunità di Santa Maria di Licodia (nel Catanese): proprio in queste ore, infatti, il minore è stato. Il bimbo, di dieci, è stato rintracciato a. Si era allontanato dalla comunità per minori della cittadina etnea, in cui vive con le sorelle, la notte del 13 marzo. Non appena si era appreso della sua scomparsa, era subito stato diramato l’allarme ed erano scattate le ricerche incessanti dei carabinieri della Compagnia di Paternò, coordinate dalla Prefettura di Catania, che hanno avuto per fortuna esito positivo:è stato...

Un bambino di soli 10 anni , Mohamed Houssein Khalifa, di origini tunisine, si è allontanato nella notte tra il 12 e il 13 marzo dalla comunità in cui viveva a Santa Maria Licodia, in provincia di ... (ildifforme)

Ritrovato a Palermo il bimbo di dieci anni scomparso da Santa Maria di Licodia

Il bambino, 10 anni, si era allontanato da una comunità per minori della cittadina etnea in cui vive con le sorelle. E' in buone condizioni di salute E' stato rintracciato a Palermo… Leggi ...informazione

Linea Verde Start sbarca a Palermo con Federico Quaranta – Sabato in onda la puntata con gli artigiani e le imprese di Confartigianato Palermo: Sabato 16 marzo, alle ore 12, su Rai 1 Linea Verde Start, il programma realizzato in collaborazione esclusiva con Confartigianato, arriva a Palermo per una nuova puntata che racconta l’eccellenza […] ...blogsicilia

Bambino di 10 anni scomparso a Catania, Ritrovato a Palermo: il piccolo ha percorso circa 200 km: È stato Ritrovato a Palermo, in buone condizioni di salute, Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso in provincia di Catania nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Il piccolo tunisino si era ...corriereadriatico